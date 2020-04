Skupina Eddie Stoilow se rozchází

Své působení ve formaci se rozhodli ukončit David Šmídt, Jakub Lenz, Martin Puškař a Lukáš Kuneš. Odcházejí bez velkých proklamací a gest, v klidu. Skupina se zároveň dohodla, že dostojí závazkům, a pokud to umožní krizová situace, odehraje většinu nasmlouvaných koncertů.

Eddie Stoilow vznikli v roce 2003. Stihli vydat čtyři studiová alba, poslední Jupiter vyšlo v roce 2016. Mezi jejich nejúspěšnější písničky patří Baby, Frozen a With You, se kterou se skupina v roce 2018 dostala až na úplný vrchol českého přehledu nejhranějších skladeb v rádiích. Loni předskakovali finským The Rasmus na jejich evropském turné.