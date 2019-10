Signal Festival: Co letos přinese festival světla?

Letošní novinkou je Signal Pass. Jedná se o vstupenku, díky níž se dostanete jak do Galerijní zóny (České muzeum hudby, Vojanovy sady, Ministerstvo dopravy, Zrcadlová kaple Klementina, Galerie Kooperativy a Invalidovna), tak na 3D videomapping na Tyršově domě. V předprodeji Signal Pass stojí za 250 korun, na místě ho pořídíte za 300 korun. Děti od 6 do 15 let a senioři nad 65 let mají slevu 50 korun ze základní ceny. Děti do 6 let zdarma a ZTP mají vstup zdarma.