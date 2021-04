Sezóna v troskách. Nebude Rock for People, Colours ani Masters of Rock

”Vzhledem k přetrvávající pandemii covidu-19 oznamuje festival Rock for People, že se vyprodaný ročník 2020/2021 v plánované podobě neuskuteční a přesouvá se na 16.–18. června 2022. Zakoupené vstupenky nadále zůstávají v platnosti na příští rok, postupně budou také oznamováni znovupotvrzení interpreti,” uvedli pořadatelé.

Organizátoři RfP slibují možnost alternativního festivalu Rock for People na královéhradeckém letišti, jen co se vyjasní parametry pořádání letních akcí.

„Nevzdáváme se a chystáme letos tak trochu jiný Rock for People, abychom fanouškům i sobě umožnili odreagování se od nelehkých časů. Hned jak bude jasné, za jakých podmínek lze akce pořádat, oznámíme detaily. Přípravám ročníku 2020–2021 dal celý tým mnoho energie v naději, že očkování vrátí svět do normálu a v létě bude zase možné pořádat kulturní akce pro větší počet diváků. Bohužel vývoj epidemiologické situace nám již podruhé neumožňuje uspořádat náš klasický mezinárodní festival v plném rozsahu. Se všemi hlavními interprety z letošního ročníku jsme v kontaktu a řešíme jejich účast na rok 2022,“ dodal ředitel festivalu Michal Thomes.

Vstupenky všech kategorií zůstávají v platnosti na rok 2022. V případě závažné potřeby vrácení vstupenky se mohou držitelé obracet na pořadatele e-mailem na vstupenky@rockforpeople.cz do 30. 7. 2021 a jejich žádost bude individuálně posouzena.

Letošní rok už dříve vzdaly akce jako vizovický Masters of Rock, Colours of Ostrava či Metronome. Uspořádání festivalů postupně ztrácelo smysl nejen kvůli neustále se měnícím omezením ze strany české vlády, ale i proto, že zahraniční hvězdy začínají rušit turné a program by byl omezený.