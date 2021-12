Sen blues-rockerů splněn. Tedeschi Trucks Band míří do Prahy

Hned za první desku Revelator dostali cenu Grammy (nejlepší bluesové album), a ocenění Blues Music Awards obdrželi už několikrát. Vydali také studiová alba Signs (2019), High & Mighty EP (2019), Let Me Get By (2016), Made Up Mind (2013) a naposledy živé dvojalbum Layla Revisited (Live At LOCKN') s hostujícím kytaristou Treyem Anastasiem. Šlo o živé provedení klasické desky kapely Derek and the Dominos.