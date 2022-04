Scorpions pozměnili text svého hitu Wind of Change

Písnička Wind of Change je z alba Crazy World z roku 1990, kterého se v celém světě prodalo více než sedm milionů kopií. V době svého vydání se stala hymnou změn, ke kterým docházelo v Evropě během rozpadu Sovětského svazu na počátku devadesátých let.

Text písně vznikl poté, co němečtí hudebníci koncem osmdesátých let navštívili tehdejší Sovětský svaz. Inspirací jim mimo jiné byly změny probíhající ve východním bloku, konec studené války a pád Berlínské zdi.

„Byl to okamžik, kdy jsme všichni, celý svět, s nadějí hleděli na mírovou budoucnost, ve které bychom měli být spolu, místo abychom byli rozděleni válkami a jinými věcmi,“ vzpomíná Meine v rozhovoru pro magazín Loudwire.

Německá skupina tenkrát věnovala sedmdesát tisíc dolarů z prodeje singlu Wind of Change na dětské nemocnice v Sovětském svazu. Učinila tak prostřednictvím tehdejšího sovětského prezidenta Michaila Gorbačova.

„Celé ty roky jsme vyrůstali ve stínu Berlínské zdi a její pád byl skvělým okamžikem, který změnil celý svět. V minulosti jsme zažili mnoho emotivních chvil, které jsme sdíleli s našimi fanoušky v Rusku. Ale teď vidíme problém v tamním režimu. Mnoho lidí v Rusku nezná pravdu. To jsou fakta, a je nesmírně smutné, když vidíte, co se děje, a že umírá tolik lidí. Láme nám to srdce,“ zdůrazňuje Meine.