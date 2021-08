Rusalka v kouzelném parku v Litni

Zámek Liteň ležící nedaleko Karlštejna byl v držení šlechtické rodiny Daubků, k nimž patřil i manžel Jarmily Novotné Jiří Daubek. Pěvkyně strávila v Litni řadu šťastných let ještě před svým odchodem do New Yorku, kde v letech 1940–56 sklízela ovace v Metropolitní opeře. O znovunavrácení původní podoby Litně a především Jarmily Novotné do povědomí české kulturní veřejnosti usiluje úspěšně již deset let právě nezisková organizace Zámek Liteň.