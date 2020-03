Rudi. Ústečan, který si vzal hollywoodskou hvězdu Marlene Dietrichovou

Sieber herečce na počátku kariéry hodně pomáhal. Postupně v Berlíně přijal i německé občanství, ale brzy poznal, že šířící se nacismus je katastrofálním omylem, který Německo zničí. Zaujal protihitlerovský postoj a postupně se oba přesunuli do Francie a do Ameriky. Pomáhali hercům prchajícím z Hitlerovy říše.

Když manželé přijali americké občanství, znamenalo to potupu pro nacistickou propagandu a jejího šéfa Josepha Goebbelse. Sieberovi už to mohlo být jedno, ale doma v Ústí, které Hitler obsadil, zůstali jeho rodiče a jejich další syn Ernst musel narukovat do německé armády.