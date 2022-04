Rolling Stones připomenou tajný koncert z roku 1977

April Wine vydali své živé album ve stejném roce pod názvem Live at the El Mocambo, zatímco na desku Rolling Stones z téhož pódia si fanoušci museli počkat pětačtyřicet let. Záznam z celých těchto vystoupení dosud nebyl k dispozici, čtyři skladby si ale našly cestu na kolekci Love You Live ze září 1977.