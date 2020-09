Rolling Stones by měli rušný rok

Zmíněnou písničku Living in a Ghost Town muzikanti dokončili v izolaci. Přestože na ní začali pracovat již před vypuknutím pandemie a plány byly jiné, rozhodli se ji v kontextu vzniklé situace vydat, jelikož rezonovala s časy, v nichž žijeme. Tak to vysvětlil zpěvák Mick Jagger.

Jinými slovy, vrátit na scénu by se chtěli on a jeho kolegové z formace, jakmile to půjde. I bude-li počet diváků na koncertech omezený národními vyhláškami.

„Bude to stejné? Bude se to měnit? Prostě to teď nevíme,“ řekl. „Musíte do toho být vhozeni či z toho být vyhozeni. Tak to vidím já.“