Rocker Roman Dragoun natočil s big bandem dvojalbum

Původně šlo o koncertní projekt, kterému dodal studiový kabát producent Josef Buchta. „Vždy jsem toužil po velkém aranžmá mých skladeb, a to mně splnil až Josef Buchta, který mi nabídl spolupráci s B-SIDE Bandem. Velice si toho vážím, i skvělých aranží Zdenka Nováka! Vím, že všechny skladby již byly natočeny v různých podobách, ale s takovým skvělým orchestrem a sborem dostaly naprosto nový rozměr, čímž se umocnily nádherné texty,“ tvrdí Roman Dragoun.

„Je to v podstatě taková modlitba, se kterou se mohou ztotožnit všechny vrstvy lidí různého věku. Můj tatínek byl úžasný člověk, skvělý malíř a taky básník. Zdroj napsal kdysi jako báseň mé manželce k 25. narozeninám a já jsem ji zhudebnil,“ vzpomíná zpěvák na její vznik.

„Když vydal Roman Dragoun album Piano, byl to pro mě zázrak. Poslouchal jsem ho velmi často. Stalo se pro mě hudební biblí. Nádherné texty Milana Prince mě doslova pohltily. Cítil jsem, že by stálo za to ještě jednou vše rozehrát v barvách big bandu, orchestru a sboru. Využít širokého spektra barev. Romanovi se myšlenka zalíbila. Splnil si tím vlastně i svůj dávný sen,“ dodal producent a bandleader B-SIDE Bandu Josef Buchta.