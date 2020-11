Richard Krajčo o duetu s Karlem Gottem: Dohodli jsme se, že vyjde rok po jeho smrti

Jaký je příběh písničky Vánoční?

Je to skladba, která pro mě všechno odstartovala. Když jsem někdy na jaře v roce 2018 složil první sloku i refrén a použil slova, která jsem použil, vyskočil mi v nich obrat s Karlem Gottem. Napadlo mě, že to zkusím a zeptám se ho, jestli, když už je součástí té písničky v textu, by se jí nechtěl i zúčastnit. Poslal jsem mu ji, jemu se naštěstí zalíbila a dohodli jsme se, že ji dokončím a společně nazpíváme.

V tu chvíli jsem mu slíbil, že se mu ozvu, až bude hotová. Ale asi za deset dnů mě Karel a jeho žena Ivanka kontaktovali s tím, jestli bych nechtěl zkusit napsat duet pro něj a jeho dceru Charlotte Ellu. Na to konto vznikla písnička Srdce nehasnou.

V lednu 2019 jsme obě skladby nahráli a potom jsme s Karlem udělali dohodu, že se nejdříve vydají Srdce nehasnou a Vánoční zveřejníme rok poté, co tu s námi nebude. A tím pádem tu s námi na Vánoce letos zase bude.

Karel Gott a Richard Krajčo ve studiu při natáčení. Foto: archiv R. Krajča

Věděl v té době, jak se budou věci kolem jeho zdraví vyvíjet?

Když mi Karel Gott a jeho žena Ivana volali a požádali mě o duet pro něho a Charlotte Ellu, byli ke mně velmi upřímní a sdělili mi, jak se věci mají. Věděli, že existuje možnost, že se všechno seběhne velmi rychle.

Ve skladbě je pasáž z písně Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Je to původní nahrávka, anebo ji Karel Gott pro potřeby Vánoční přezpíval znovu?

Je znovu nahraná. Do Vánoční totiž nebylo možné vsadit původní verzi z písničky Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, protože každá z těch skladeb je v jiné tónině. Když jsme se k té pasáži dostali a poprosili Karla Gotta, jestli by ji nazpíval tak, aby odpovídala posazení zpěvu ve Vánoční, požádal jen o tón a vystřihl to tak, že jsme oněměli.

Ani jsme mu nepouštěli hudbu. Stačilo tempo. Dal to bez zaváhání, bylo to kouzelné a vlastně pro nás i trochu legrační. Všichni jsme se usmívali a současně obdivovali, jak je krásné, když je člověk profesionál a má věci zažité.

Byl i ve studiu takový profesionál, jak se o něm říká?

Byl naprostý profesionál. Mám ve svých písních trochu jiné frázování, než jaké mu bylo vlastní. Stál jsem s ním proto u mikrofonu, když písně natáčel, a klepal jsem mu na rameno důrazy, které mám jinak. Bez problému to přijal a zvládl.

Vždycky, když začal zpívat refrény, ve studiu se to takříkajíc rozvibrovalo. V tu chvíli mi bylo líto, že jsem takové chvíle nežil třeba o dvacet let dřív.

Richard Krajčo a skupina Kryštof v klipu. Foto: Universal Music

O čem jste si ve chvílích volna povídali?

Samozřejmě došlo na spoustu muzikantských historek, které uměl vyprávět skvěle. To je mezi hudebníky běžné. Karel Gott byl ale i vynikající konspirační teoretik, dokonce jeden z nejodvážnějších. Když o tom v nějakém médiu poskytl rozhovor, nebál se mluvit o věcech, za které by mu dnes možná YouTube a Facebook smazaly účty. A tak došlo i na tuto jeho vášeň.

Vznikly ve vaší spolupráci pouze nahrávky písní Srdce nehasnou a Vánoční, anebo existuje ještě nějaká další?

Žádná další už bohužel není. Jsem ale rád i za ty dvě, protože když jsem mu nabídl spolupráci na písni Vánoční, nevěřil jsem, že to dopadne. Měli jsme totiž předtím trochu komplikovaný vztah, nebyli jsme svoji oblíbenci. Změnila to až tahle píseň.

Proč jste měli komplikovaný vztah?

A víte, že jsme to oba ani pořádně nevěděli? Když jsem byl hostem jeho koncertu v pražské Malostranské besedě, po zvukové zkoušce jsme spolu seděli a rozebírali to. A u té příležitosti jsem mu položil otázku, která mě mnoho let trápila. Zda mi opravdu posílal tak trochu ironické telegramy, které mi asi před deseti lety s jeho jménem chodily. Potvrdil, že mi je skutečně posílal on.

Co v těch telegramech bylo?

S kapelou Kryštof jsme například hráli v Pardubicích v malé hale asi pro dva tisíce diváků. A mně přišel telegram, ve kterém stálo: Milý Richarde, zdravím tě z vyprodané ostravské ČEZ Areny do toho malého klubu v Pardubicích. Tvůj Karel Gott.

Podobných mi přišlo několik, ale já nikdy netušil, jestli jsou skutečně od něho. Takový telegram mi mohl poslat kdokoli. V té Malostranské besedě mi řekl, že si ze mě on a jeho manažer dělali legraci.

Nevím přesně, kde mezi námi řevnivost, která vlastně nikdy moc nevyplynula na povrch, vznikla. Možná to bylo naším postojem k anketě Český slavík, o kterém Karel Gott prohlásil, že je neuctivý k fanouškům.