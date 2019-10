Režisérka Petra Tejnorová: Rusko agenty staré školy stále využívá

Kapitola popisující příběh Roberta Rachardža nesla doslova kontury hollywoodského velkofilmu, ale přitom to byla realita odehrávající se v roce 2009 v Čechách. Zlomové pro mě bylo poznání, že Rusko agenty staré školy nadále využívá, že to není uzavřená historická kapitola, stejně jako staré formy propagandy a metody ovlivňování veřejného dění.

Oslovili jsme i řadu novinářů, politiků, expertů v oboru bezpečnosti a dezinformací, ale také přímé svědky případu. Dnes, kdy se vše relativizuje, nám nezbylo než se opřít nejen o investigativní výzkum Ondřeje Kundry, ale i náš divadelní výzkum v terénu. Kladli jsme si otázky, jak s filmovým a obecně obrazovým materiálem pracovat v době zahlcené vizualitou, kdy internet, informace, slova a kamera jsou novým typem zbraní. To vše nás natolik zaujalo, že jsme si řekli, že to prozkoumáme a vyzkoušíme divadlem.

Máme za sebou mnoho projektů, v nichž jsme s těmito principy pracovali. Je na co navazovat a co rozvíjet.

Především možnost čerpat ze sebe a z toho, co se kolem mě děje. A také tvorbu formou kolektivního spolutvoření. Tým se schází v momentě, kdy přijdu s otázkou, námětem nebo jen tušením, co bych chtěla zkoušet. Nikdy to není hotový scénář. Kolektivní tvorba je vždy velká výzva. Když se to povede, sdílíte s druhými doslova blažené pocity ze spolutvoření v dialogu. Do jisté míry se tak do výsledného tvaru otisknou všichni spolutvůrci.