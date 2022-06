Režisérka dokumentu o tornádu Jana Počtová: Nejvíc mě dojaly emoce lidí

Část lidí o tom doteď mluvit nechce, protože to stále nepřekonala. Další mluvit nechtěli, protože už byli unaveni zájmem médií, a třetí část lidí chtěla zapomenout a jít dál. Přesto jsme našli desítky lidí, kteří byli ochotní své příběhy sdělit. Mojí touhou bylo vytvořit jakousi kolektivní paměť oné tragické události, kde nebude ani tak podstatné, kdo to říká, ale co říká. Z mnoha pohledů vytvořit jeden příběh. Příběh tornáda. A to se myslím povedlo.