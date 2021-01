Režisérka Barbora Horáková Joly: Rigoletto je vzrušující postava

Při Carmen v Hannoveru jsme měli nařízený odstup už jen tři metry a při Lohengrinovi v Berlíně dva. Všechno to byly streamy s minimálním počtem diváků v hledišti. Pravda je, že televizní techniku lze využít i pozitivně, třeba pro přiblížení detailu, tváře zpěváků, ale napoprvé to byl pro nás pro všechny šok. Obdivuji zpěváky, že jsou za těchto podmínek schopni vydat ze sebe maximum.

Ovšem ta omezení vrátila inscenování opery o řadu let zpět, kdy na jevišti stačilo stát a zpívat. Ale pro mě je opera především silný příběh, který je třeba odvyprávět tak, aby se diváků dotkl, a to bez hereckého výrazu na scéně nejde.

Rigoletto je vzrušující postava s tajemstvím, u níž by nás mělo zajímat, proč si nasazuje uniformu a masku šaška a co pod nimi skrývá. Snažili jsme se na scéně poodkrýt jeho minulost a motivovat skrze ni jeho jednání i vztah k dceři Gildě. Ale nechci prozrazovat příliš, aby diváci nebyli ochuzeni o vlastní odkrývání jeho tajemství.

Už jsem naznačila, že je to silný příběh. Ale protože jsem muzikant, nejdřív poslouchám hudbu. Hodně se nechám vést její emocí. To platí jak u starších, tak současných oper. Pro mě je nejdůležitější, aby divák neodcházel z divadla nezasažený.

Život je proces a já žiju dnes, takže dělám divadlo pro dnešní publikum s jeho životní i emoční zkušeností. Divadlo, které je mi blízké. Kdybych chtěla inscenovat Rigoletta v devatenáctém století, připadalo by mi, že lžu, protože nevím, jak žili a cítili lidé v tehdejší době. Byla by to interpretace o interpretaci a to by pro mě nemělo žádný smysl.