Rezavá ústa Pragovky chrlí umění už celou dekádu

Kniha vydaná v počtu šesti set výtisků se stává vlastně živým organismem, který se do jisté míry proměňuje. Má totiž dvacet dva odlišných titulních obálek vytvořených rezidenty galerie, dalších padesát kusů má titulky prázdné, kam si majitel může výtvarné dílo vložit podle svého uvážení. Originál budou milovníci umění moci získat v sobotu 7. května na dražbě této limitované edice.

Historie vysočanské továrny Pragovka sahá až do konce devatenáctého století. Ve druhé polovině dvacátého století fabrika vyráběla auta, a pokud v ní člověk nepracoval, mohl se dostat maximálně na školní exkurzi.

Díky skupině umělců se od roku 2011 může do jejích bývalých hal dostat každý, koho zajímá současné progresivní umění. To se do industriálního prostoru skvěle hodí a díky akcím typu Kolben Open se galerie snaží oslovovat i širší veřejnost.