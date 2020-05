Ředitel Beats for Love: Letos zvažujeme menší happening

Ztráty jsou bohužel obrovské. Je to jako kdyby nám někdo uzavřel provozovnu na rok, respektive na dva, když si sečtete období od posledního festivalu v roce 2019 do toho přesunutého v roce 2021. Málokdo například ví, že drtivou většinu honorářů zahraničních interpretů jsme již museli uhradit při podpisu smlouvy a vzhledem k přesunu ročníku na rok 2021 se tyto platby vracet nebudou. Máme také celoroční náklady s přípravou festivalu, investovali jsme do rozšíření programové a vizuální části a nemalá část výdajů již byla uhrazena na propagaci a PR tohoto ročníku.

Ano, věříme že nás v této těžké době stát podrží a pomůže nám. Je to nutné pro to, abychom zvládli celou situaci co nejlépe ustát.

V našem případě to bude spíše menší akce, samozřejmě v případě, že nám to okolnosti dovolí. Rádi bychom uspořádali menší happening, který by se měl konat v datu plánovaného Beats for Love 2020, tedy od 2. do 5. července. Rozsah a místo zatím řešíme a pokud se to povede, tak si to určitě nenecháme pro sebe a budeme fanoušky informovat pomocí našich sociálních sítí.