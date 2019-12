RECENZE: Yao. O návratech ke kořenům i otcovství

Po grandiózním úspěchu filmu se dočkal splnění snu mnoha evropských herců: zavolali i z Hollywoodu a Omar Sy se od té doby objevuje jak v domácích, tak v amerických filmech, jako jsou například X Men: Budoucí minulost nebo Jurský svět.

Ve francouzském snímku Yao, který dnes vstupuje do českých kin, je nejen představitelem hlavní dospělé role, ale zároveň i jedním z producentů, protože, jak sám řekl, na tomto projektu jemu i režisérovi Philippu Godeauovi velmi záleželo.

Film je to relativně malý, ale je z rodu těch, které dokážou diváky vtáhnout do děje, byť dost předvídatelný a velmi jednoduchý. Omar Sy v něm hraje do určité míry sám sebe, protože jeho postava je stejně jako on slavný herec, který se sice už narodil ve Francii, ale matka je původem Mauretánka a otec Senegalec.

Scénář, který napsal Philippe Godeau stejně jako už několik předchozích s Agnes de Sacyovou, se točí kolem dvou hlavních témat, návratu ke kořenům a otcovství. Godeau a Sy také svým otcům snímek věnovali.

Hlavní postava, herec Seydou Tall, je pozvána do Dakaru, aby tam představila svou novou knihu. Mezi množstvím fanoušků a lovců autogramů jeden zvlášť vynikne: třináctiletý senegalský kluk Yao z vesnice vzdálené téměř 400 kilometrů, který dokázal skoro nemožné. Absolvoval sám tak dlouhou cestu jen proto, aby se s hercem setkal a požádal ho o podpis a věnování pro sebe a svého méně odvážného kamaráda. A když už se dostal tak daleko, upřel na slavného muže své bezelstné oči a ten, navzdory ochrance, která se snažila chlapce odehnat, vyhověl.

Hlavní část filmu pak tvoří putování těch dvou zpátky do Yaovy vsi, protože Seydou ani trochu nevěří báchorce o tom, že chlapcovi rodiče o jeho cestě vědí, a především z pocitu zodpovědnosti mu nabídne odvoz zpátky.

Je nabíledni, že velký slavný muž nejen splní chlapci například přání vidět poprvé v životě moře, ale že je to hlavně on, kdo na této cestě objeví leccos, o čem vlastně nikdy nepřemýšlel. A postupně si uvědomuje, že ony ty návraty ke kořenům mají něco do sebe.

Yao se navíc neptá jen na to, proč Seydou dosud nikdy do země svých předků nepřijel, ale ptá se i na to, proč nevzal s sebou svého vlastního syna, jaký ten syn je, jaké mají vztahy s jeho matkou a na spoustu dalších věcí.

Seydouvi se nejdřív vůbec nechce odpovídat, ale zvlášť poté, co mu Yao dá jasně najevo, že některé věci se prostě nedělají a že i když má Seydou černou pleť, chová se jako běloch, začne velký muž myslet nahlas a odpovídat víc sám sobě než klukovi.

Ano, je to velmi jednoduchá a předvídatelná cesta, ale herecké výkony Omara Sy i debutujícího Lionela Louise Basse, který hraje Seydouova malého kamaráda, jsou spolu s atmosférou afrického venkovského života působivé a to, co film sděluje o otcovství i potřebě znát minulost svého rodu, plyne z plátna velmi přirozeně.

Yao Francie / Senegal 2018, 104 min. Režie: Philippe Godeau, hrají: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Abdoulaye Diop a další.