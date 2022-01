RECENZE: Výlet chmurnou krajinou duše

Díky tomu, že v díle nejsou patrné následné zásahy, jimiž by se autorka mohla snažit prezentovat v lepším světle, se lze s jejími pohnutkami snadno identifikovat, a to i navzdory faktu, že má netajenou diagnózu. Ačkoli často zachází do extrémů, může čtenáře povzbudit alespoň tím, že se svými depresivními pocity nejsou sami, aniž by kdy tento výraz napříč osmdesáti stránkami užila.