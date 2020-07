RECENZE: Traktor a Dymytry, spolehlivé rockové mašiny

I ten den ale virus ovlivnil dění. Kvůli jeho šíření na Jihlavsku byli do areálu, pečlivě rozděleného na dva sektory s vlastním vchodem, vpuštěni fanoušci pouze v rouškách. A v zákulisí se pak horlivě diskutovalo o tom, co bude s koncerty naplánovanými v rámci turné na příští víkend na severní Moravu, kde došlo kvůli rostoucímu počtu nakažených ke zvýšeným bezpečnostním opatřením.

Takto vystavěný scénář dával dění elegantní švih a spád. Podpořila je i skutečnost, že obě formace dnes zastupují tuzemskou rockovou špičku a v žánru platí za velmi výrazné i progresivní. Publikum jejich písničky zná a v Jihlavě, vedeno přehledným a razantním zvukem, spoluvytvořilo atmosféru, jakou by jinde a jiní mohli závidět.

Podstatným dílem v pečlivě složené mozaice koncertu byla vizuální složka. Bubeníci obou kapel měli soupravy v prvním patře, zbylí muzikanti hráli „v přízemí“. Na tři linie nad sebou pak scénu rozdělily LEDkové obrazovky, na nichž běžely projekce tu více, tu méně související s interpretovanými písněmi. Na velké scéně to působilo efektně, a přidáme-li nárazové využití pyrotechnických kouzel či střídmý ohňostroj v samotném finále, lze s klidem hovořit o „velkém koncertu“.

Martin Kapek, zpěvák Traktoru, v těžších pěveckých pasážích občas balancoval na hranici interpretační jistoty, což lze přičíst na vrub živému vystupování a skutečnému zpívání. Dymytry klamali tělem ve chvíli, kdy amfiteátrem zněly vícehlasy a mikrofon měl u úst jen zpěvák Protheus. Bubenické sólo v jejich setu je pak položkou pro zaryté fanoušky, jeho kratší verze by prospěla plynulosti vystoupení. Objektivně však třeba konstatovat, že to, co bubeník Miloš Meier předvádí, je dechberoucí.