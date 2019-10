RECENZE: Tiché doteky. O manipulaci a odvaze se jí (ne)vzepřít

Jenže pozvolnost filmu začíná být nudná, když divák už ví, že rodina je úchylně sektářská a sleduje do značné míry stále totéž, přičemž někdy to přechází až do (zajisté nechtěné) parodie. A hlavně velmi dlouho, prakticky až do závěrečného titulkového sdělení, se neví, oč tu vlastně jde. A tajemnost bohužel není dostatečně propracovaná, aby byla opravdu zajímavá.