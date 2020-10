RECENZE: Thriller Dívka v ohni zkoumá příčiny nenávisti

Důsledkem jsou zmatky nejen mezi obyvateli tohoto světadílu, ale též v bezpečnostních složkách, jejichž úkolem by mělo být zmatkům předcházet.

Dívka v ohni ovšem zdaleka není jen příběh o zločinu, vyšetřování a zatčení. Zkoumá rovněž příčiny a důsledky nenávisti, její kořeny i důvody vzniku. Parsons mimoděk vymezuje linie, které stačí překonat, aby se z dobrých sousedů stali nepřátelé, i to, jak lavinovitě se pak jednou zažehnutá nenávist šíří, aby v důsledku zmarnila životy až tří generací lidí.

Parsons v příběhu naléhavě vysvětluje, jakou katastrofu způsobuje rasová hra na kočku a myš, jak ničí to, co jsme dříve nazývali konvenčním způsobem života. I proto je Dívka v ohni v jeho sérii s Maxem Wolfem zatím nejsilnější, nejlépe napsaný a do všech kontextů citlivě zasazený příběh.