RECENZE: The Kelly Family odvedli dobrou muzikantskou práci

Koncert byl rozdělený na dvě části, které od sebe odstrčila dvacetiminutová přestávka. V té první zaznělo celé album Over The Hump, a to od začátku do konce. Kapela skladby interpretovala v pořadí, v jakém jsou na něm poskládané.

Její dravé a hudebně i pěvecky vyzrálé podání prozradilo, že vlastně všechny písně z uvedeného počinu jsou nadčasové a coby popové evergreeny fungují dodnes. Publikum v hale si je zpívalo s ní, z nejslavnější skladby An Angel pospolu vystavěly až stadionový chorál a celý blok mimoděk připomněl, že do písniček The Kelly Family se vkrádají různé inspirace z jiných žánrů a chytře je zkrášlují.

John Kelly zpíval s rockovým drajvem. Foto: Petr Hloušek, Právo

The Kelly Family v Praze. Foto: Petr Hloušek, Právo

Ve druhé části večera zněly písničky, jež na slavné desce nebyly, ale kterým sluší koncertní podoba. O některých lze kvůli nepřesvědčivé melodičnosti nebo pocitu, že v ní kapela opakuje to, co již sdělila v písních jiných, pochybovat. Sotva lze ale zpochybnit, že The Kelly Family jsou vyzrálí muzikanti a znamenití zpěváci.

Navíc jsou hlasy zpívajících členů barevné, a tak zatímco John Kelly zpívá s přesvědčivým a patřičně „špinavým“ rockovým drajvem, Angelo Kelly udrží dlouhý tón a s lehkostí ve svém rozsahu stoupá a zase klesá a Kathy Kellyová zpívá s vyzrálou syrovostí výtečných černošských pěvců. Nemluvě o tom, že jejich vokální linky jsou malebné a intonačně přesné.

Patricia Kellyová v jednom z emotivních pěveckých okamžiků. Foto: Petr Hloušek, Právo

The Kelly Family přijeli a tradičně přesvědčili o smyslu své existence. Angelo Kelly sice nemusel hned v úvodu vyjednat u ochranky přímo z pódia, že si lidé v prvních řadách mohou stoupnout, aby ti, kteří to udělali, nepříjemně clonili těm, kteří chtěli sedět, protože si prostě zakoupili lístky na sezení. Obecně to ale bylo setkání starých dobrých přátel, tedy kapely a fanoušků, které takový akt nesmírně baví a jsou v něm dobří.

The Kelly Family O2 arena, Praha, 15. února