RECENZE: Sex Deviants servírují příjemný punk rock s přesahem

Skupina vyšla z undergroundu a následně zakotvila v punkovém světě. Nové album nicméně její hájemství rozšiřuje. Ctí na něm melodičnost, leckdy dokonce na úkor tvrdosti a syrovosti, i když těch je na albu také dost. S písněmi To jak jsem se, To když jsem se a Ta hospodská dokonce osahává bublinu mainstreamu. Nadto opatřila písně texty, které mají vyšší úroveň než ty tradiční punkové, bojovné a protestující.

Album Za jinej svět... má nejlepší zvuk ze všech, která dosud nahrála. Pečlivě při jeho architektuře dbala na to, aby byly jednotlivé nástroje dostatečně čitelné a aby se v nich neutopil zpěv, lhostejno, který člen kapely se právě pěveckých partů ujal. Pokud by tím pádem zanikl i obsah textů, byl by to hřích.