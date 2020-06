RECENZE: Severský thriller, v němž se dějí divné věci

Postava Linn je klíčová, nicméně její spolupráce na vyšetřování jde přece jenom za hranici reálného. Je totiž málo pravděpodobné, že si policie najme ze dne na den dívku jen proto, aby se nabourala do systému sociálních sítí a měla v tom v podstatě volnou ruku bez ohledu na to, že má za sebou kariéru zanícené bojovnice proti projevům neofašismu i trestní stíhání.

Magnus Jonsson je šikovný vypravěč. Děj knihy má spád, dialogy jsou nenucené a svižné, v popisech je vše, co je pro danou situaci nutné i co je nutné pro to, aby se čtenář v příběhu neztratil. Výborně popsané jsou akční scény, kterých přibývá se závěrem knihy.