RECENZE: Sebevědomá Gojira mění metal

Skoro polovina skladeb byla z alba Fortitude. Kapela začala zostra, a jako by chtěla vyvrátit obavy fanoušků, že se zpronevěřila metalu, zařadila dokonce Love ze svého debutu.

Po Born For One Thing následovala neméně tvrdá Backobone, řezavé dlouhé tóny kytary nad komplikovanými a měnícími se rytmickými schématy dokumentovaly, že se Gojira nenechá svazovat žánrovými klišé. Stranded ukázalo, jak dobře zvládá i hybný groove metal.

Postupně ale přibývalo ploch, a hlavně výrazných sborů, které dominovaly až církevně znějícímu Hold On. V New Found sbor obstarali diváci. Uvolněná chytlavá The Chant s bluesovým sólem zas čerpala z kmenových rituálů doprovázených podmanivou melodií.