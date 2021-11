RECENZE: Rudiš vypravuje vlak tažený svědomím a steskem

Téměř padesátiletý literát vydal svůj poslední román už před dvěma lety v přisvojené němčině. Nyní v rámci říjnového Velkého knižního čtvrtka spatřil světlo světa překlad do češtiny svěřený Michaele Škultéty, jíž se úctyhodně podařilo postihnout autorův signifikantní jazyk a zvyklosti.

Winterbergova poslední cesta se dá považovat za Rudišovo vrcholné dílo, o což se nezasloužil pouze rozsah bezmála čtyř set padesáti stran, díky němuž se stává i jeho nejdelší prózou. Je to především silným příběhem, rozeklaným topograficky a časově mezi bouřlivými osudy několika národů.

Fanaticky zabředlý do dějinných událostí je titulní devětadevadesátiletý protagonista, narozený v roce vzniku Československé republiky. Spisovatel v této postavě spojuje to, co je mu, jak známo, nejbližší. Vášeň pro německé reálie, minulost neoddělitelně prolnutou se současností a železnici coby průsečík všeho prožitého.