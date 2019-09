RECENZE: Román pro pokročilé. Zábava pro extrémně nenáročné diváky

Román pro pokročilé spíše kopíruje autorčin debut Sezn@mka. Omšelý a po rozvodu zdecimovaný švihák si chce najít novou partnerku, využívá k tomu internetovou seznamku a netuší, s kým se to vlastně seznámil.

Film je to ovšem naprosto předvídatelný nejen pro diváky Sezn@mky, protože je především velmi hloupý a z profesionálního hlediska napsaný a natočený přesně tak, jak to odpovídá schopnostem scenáristky a režisérky, která na žádnou odpovídající školu nechodila a pouze se z neznámých důvodů rozhodla pro práci, pro niž nemá talent.

Tam oba bratři dovádějí, užívají si a bojují s konkurenčním hotýlkem v sousedství, respektive s jeho majitelkou Evou (Jitka Čvančarová). Rudolf by však, na rozdíl od Arnošta, přece jen nepohrdl vážnějším vztahem, a tak se seznámí… hádejte s kým?

Ano, s onou konkurentkou, která sice vede svůj hotýlek prakticky vedle toho jejich, ale Rudolf ji navzdory věčným vzájemným naschválům nikdy neviděl, takže když se sejdou a zamilují se do sebe, ani jeden netuší, kdo ten druhý je.

Jak to bude pokračovat, se může jít podívat každý, komu k zábavě a smíchu stačí pár vulgárních slov, pohled na trvale ožralého a velmi lascivně působícího Arnošta a fešácky se tvářícího Rudolfa.

Není to ovšem chyba ani jednoho z herců, člověka dokonce napadne, že při lepším scénáři by mohli Vašut s Etzlerem vytvořit vtipnou komickou dvojici. Jenže lepší scénář nebyl k mání a ten, který přijali, jim předepsal jen pitvoření, trapnosti bez humoru, který se nekoná, pokud do něj nepočítáme pár sprosťárniček, asi tři vtipné repliky a celou zásobu nejapností.