RECENZE: Psychothriller, ze kterého v zádech nemrazí

Lou Wandsworthová se po letech vrací do rodného kraje vyřídit pozůstalost po zemřelém otci. Zároveň se chce pokusit vypořádat s traumatem z dětství, kdy jako čtrnáctiletá udržovala nezdravý vztah se svým o sedmnáct let starším trenérem Mikem. Mike si za to odseděl pět let ve vězení a Lou nyní doufá, že si opětovným setkáním s ním odblokuje schopnost mít normální vztah.