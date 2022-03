RECENZE: Podezření ukázalo, jak snadné je zničit život

Zdravotní sestru Hanu Kučerovou, obviněnou z úmrtí pacientů, hrála Klára Melíšková. A hrála ji skvěle. Její věčně stažená ústa, bez náznaku úsměvu, strohost v jednání s kýmkoli, a jen oči prozradily, co se uvnitř může odehrávat. V nich byla vidět úleva při vyslechnutí osvobozujícího rozsudku u soudu, touha po souznění s dcerou, poděkování advokátovi.

Advokát ex offo v podání Miroslava Hanuše byl zdánlivě roztržitý, přesto velmi precizní v pátrání po pravdě. V podstatě nahrazoval práci policie. A právě to by se dalo scénáři vytknout.