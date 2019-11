RECENZE: Peter Nagy čelil svými písněmi vlažnosti prostředí

K nápravě došlo v závěru, tedy necelé dvě hodiny po jeho startu. Peter Nagy a Indigo sáhli k dalším svým hitovkám a publikum se začalo zvedat bez ohledu na to, co si myslí ti vzadu. Koncert tak konečně docílil atmosféry, kterou si zasloužil. Jinými slovy, kdyby se konal v jiném prostředí a alespoň část diváků si ho mohla užít ve stoje a v pohybu, byla by to oslava radostnější.