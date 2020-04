RECENZE: Osmý život. Gruzínská rodinná sága je román i učebnice

Autorka ságy Osmý život (pro Brilku) Nino Haratischwiliová jako by se ale nemohla rozhodnout, zda nechá Niku v roli tety, která vypráví strhující příběhy, či v roli profesorky historie (kterou v knize opravdu je).

Příliš často totiž vyprávění prokládá historickými vsuvkami s popisem událostí, letopočtů a bezpočtu jmen, a to nejen z Gruzie či Sovětského svazu, ale z celého světa. Jako učitelka, která chce, aby její žáci chápali historii v kontextu. Neváhá dokonce připomenout, že v tom kterém roce vydali své první album Beatles či proběhlo fotbalové mistrovství světa.

Tyto dlouhé pasáže jsou při čtení až vysilující, navíc čtenáři neumožňují se plně ponořit do příběhu a zhltnout knihu jedním dechem, jak by si zasloužila.

Příběh rodiny Džašiů je totiž velice silný a je s historií rodné země i Evropy provázán natolik, že by postačil sám o sobě. Čtenář by se v něm určitě neztratil. A to tím spíš, že autorka románovou rodinu přímo propojuje s historickými osobami.