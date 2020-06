RECENZE: Norah Jones to umí i lépe

Proto by nemělo překvapit, že připravila desku Pick Me Up Off The Floor, rozhodně nemainstreamovou nahrávku. Je to její návrat k hudbě, s níž vyrůstala a jež ji inspirovala.

Skladba Heartbroken, Day After je sympatický bluesový protipól k jejím popovým melodiím, Say No More nese málo obvyklé harmonie, To Live na začátku připomene Easy od The Commodores a drží pak solidní úroveň, Were You Watching? zase evokuje tvorbu Tori Amos a úroveň drží rovněž. To dokládá, že je to pestrá kolekce.