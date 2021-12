RECENZE: Mocenské církevní intriky a lesbický sex

Titulní hrdinka přichází do kláštera jako mladičká dívka s velmi štědrým finančním vkladem svého otce, což matku představenou (skvěle pragmatická Charlotte Ramplingová) přiměje k jejímu přijetí do řádu víc než cokoli jiného.

Jejich prostřednictvím dává Verhoeven nahlédnout do mocenských bojů, do intrik, které vedou až do nejvyšších pater italské církve. To je jedna z jeho provokací, jíž dává najevo, že majetek a mocenský boj jsou v církvi odedávna podstatnější než víra sama. To ale není celkem nic nového pod sluncem.