RECENZE: Mlčící fontány. Láska zbarvená Španělskem

Jeden z hlavních hrdinů, osmnáctiletý Američan Daniel, se do Madridu dostává v době, kdy se Španělsko v padesátých letech minulého století zlehka začalo otevírat okolnímu světu, zejména pak Spojeným státům, s nimiž navazovalo obchodní styky. Uvolnění to ovšem bylo opravdu jen lehké, jak Daniel záhy pozná.

Brzy si začne všímat všudypřítomných obav zdejších obyvatel, nahlédne do života velmi chudých lidí, kteří doslova bojují o jednotlivé sousto. Skrz Anu, dívku, která měla to štěstí, že může v luxusním hotelu dělat pokojskou, pozná, jak těžký život žijí některé španělské rodiny. Zvlášť pak ty, které nectí oddaně Frankův režim.

Do knihy se tak kromě křehké lásky dvou stěžejních hrdinů dostávají velmi silná a mnohdy dechberoucí témata. Skloněné hlavy před režimem, všudypřítomný strach a pokora, obavy z jakéhokoli náznaku sebemenšího uvolnění. Jako tenká nit, která se splétá do stále silnějšího provazce, se pak příběhem line pátrání mladičké Puri, která pracuje v sirotčinci. Její zjištění ohledně manipulace s dětmi jsou šokující.

Autorka skvěle vykreslila horkou španělskou atmosféru, kterou barví kapky krve, a to nejen ty z býčích zápasů. Navíc se jí povedlo to, že čtenář nepustí příběh z hlavy ihned po zavření knihy. Naopak má chuť hledat dál a pátrat v historii, jak to tehdy bylo. A to je vždy velké plus.