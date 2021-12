RECENZE: Lundiaková nesmlouvavě tne do svědomí

Hyena, šelma živící se mršinami, anebo také v přeneseném smyslu surový cynik parazitující na neštěstí jiných. Druhý význam slova studuje v rozsahově drobné, ale načerpáním a předáním trefného, byť neradostného příběhu vydatné stejnojmenné próze Hana Lundiaková, pro niž je to v letošním roce už druhá publikovaná novela po Co je ti do toho.