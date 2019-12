RECENZE: Lindemann by potřeboval větší odstup

K tomu, aby Lindemann zpíval na debutu Skills In Pills (2015) anglicky, jej přiměl jeho parťák. Chtěl odlišit jeho projev v Rammstein a jejich projektu, a ve výsledku to znělo docela zajímavě. Na druhé desce nazvané F & M je už ale němčina, jež samozřejmě přináší do zvuku kapely jinou atmosféru.