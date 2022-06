RECENZE: Kvalita Iron Maiden nepodléhá zkáze

Stojí, a to je typické pro celý repertoár, na vytříbených instrumentálních liniích a výrazném zpěvu Bruce Dickinsona, který to v Praze „dával“ jedna radost. Byl jistý ve středních i vysokých polohách, jeho hlas si s melodiemi pohrával s vybroušenou precizností a on přitom stačil ještě na pódiu běhat, šermovat s monstrem, mávat britskou i českou vlajkou, vybíhat k divákům na stranách od pódia a sem tam i něco prohodit.

Baskytarista Steve Harris hraje na svůj rytmický nástroj jako na sólový, a tak nepřekvapilo, že si zahrál i na akustickou kytaru. A bubeník Nicko McBrain by mohl svou zručností i silou úderů organizovat hned dva paralelně běžící závody ve střelbě na holuby z kulometu.

V pražském programu nechyběly hity, které fanoušci milují. Iron Maiden naživo zahráli písně Fear of the Dark, The Number of the Beast, Iron Maiden, The Trooper nebo Run To The Hills. Diváci je zpívali s nimi, aplaudovali, když jim to Dickinson jenom naznačil, a nadšeně tleskali nejen po skončení každé písně, ale i se začátkem následující. K tomu se průběžně měnila vždy pestrá vizuální podoba pódia, Dickinson si obměňoval oděv a došlo i na pyrotechnické efekty.