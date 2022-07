RECENZE: Kiss – příliš brzo na důchod

„Chtěli jste to nejlepší, dostali jste to nejlepší. Nejžhavější kapela na světě – Kiss!“ tradiční otevírací pokřik a Kiss startují přesně jako na legendárním albu Alive II písní Detroit Rock City. Zvuk zpočátku není úplně ideální, Stanleyho hlas jako by se topil v kouli, ale od počátku je jasné, že kapela hraje s obrovským nasazením a švihem. Následují klasické kusy Shout It Out Loud, Deuce, novější War Machine, prostě průřez předlouhou diskografií Kiss.

S O2 arenou se pak kapela rozloučí chytlavou Rock and Roll All Nite a při závěrečném reprodukovaném hymnu God Gave Rock ’n’ Roll to You zazáří nad scénou nápis KISS LOVES YOU PRAHA v národních barvách. Faktem zůstává, že odchod americké legendy do rockového důchodu by přece jenom stál ještě za zvážení.