RECENZE: Kapela Mig 21 nadále nastoluje atmosféru a zlepšuje náladu

Když začala vydávat alba, nabídla rovnou tři v krátkém čase. V letech 2001 až 2004 to byla Snadné je žít, Udělalo se nám jasno a Pop Pop Pop. Potom počkala deset let na čtvrtou desku nazvanou Album, v mezičase naservírovala bestofku i živou nahrávku s Lelek Orchestra a pátou řadovku přidává nyní, po sedmi letech. Jmenuje se Džus noci a nabízí tucet písniček.

Vedle znamenitých hostujících zpěváků jsou patrné Macháčkovy výrazové i rozsahové rezervy. Tykej mi by klidně mohla být ukázkou toho, co všechno lze v písních Migu 21 s nadstandardní hlasovou výbavou podniknout. Takové závody ale nejsou pro kapelu tématem. Tím spíš, když právě Macháčkova barva hlasu opatřuje její zvuk puncem osobitosti.

Džus noci je příjemné album s vyrovnanými písněmi, z nichž bude spravedlivý čas vybírat ty, které přežijí do dalších let. Jak bylo naznačeno, u této skupiny je v podstatě jedno, která to bude. Ve svých skladbách především nastoluje atmosféru, zlepšuje náladu a dokáže přimět zpívat. To není málo.