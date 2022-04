RECENZE: Jelen vyrostl i pro haly

S Tichou navíc tvořili to, čemu se říká skutečná kapela. Ponechali jí místo v čele, přitom jí pocitově zůstávali těsně po boku. To dobré, co je na jejím debutovém albu Sami (2020), tak bylo s přirozeností a lehkostí přeneseno na pódium.

V osmi lidech na pódiu Jelen nemusí produkovat hudební energii silou. Když hraje, má to drajv i zvukovou, tedy nástrojovou pestrost. Přičteme-li k tomu přítomnou dynamiku v písních, je tu další položka, díky které se tahle kapela může do halových koncertů vrhat směle i v dalších letech.

Posílit by měla vizuální složku. Ta si totiž ve velkých prostorách zaslouží zvláštní péči. A měla by se snažit udržet Kateřinu Marii Tichou jako stálého hosta tak dlouho, jak to jen půjde. Když se totiž její ženský zpěv opřel do přítomných vokálů mužských, získaly něco jako andělskou stopu, v důsledku uchu nesmírně lahodící.