RECENZE: Intimní, drásající i léčivá zpověď manželů Třešňákových

Petr Třešňák je český novinář píšící do rubriky Téma týdeníku Respekt převážně o zdravotních a sociálních námětech. Původně sepsal knihu sám, ale poté, kdy ji dokončil, připadala mu neúplná. Nakonec dospěl k závěru, že postrádá výpověď ještě jedné významné osoby, a to své ženy, psychoterapeutky a lektorky krizové intervence Petry Třešňákové.

Nebylo to poprvé, co společně nesnadné téma zpracovali. Podíleli se na natáčení dokumentárního snímku Děti úplňku, jenž stál na začátku zrodu projektu Homesharing, který do dnešní doby pomáhá rodičům pečujícím o děti se zdravotním postižením.