RECENZE: Hronová rozpovídala páry i singles zasažené covidem-19

Výsledný text je čtivý a poutavý. Přidanou hodnotou je zasazení fenoménu do širšího rámce výjimečných celospolečenských poměrů, v němž tvůrkyně připomíná výrazné banality jako píseň Není nutno znějící z ampliónů, zmizevší droždí v obchodech nebo objevení skvostů tuzemské krajiny. Do jednoduché a funkční červenobílé grafiky jsou subtilně vměstnány černobílé fotografie Lukáše Bíby.

Závěrečná sekvence obrazů dalších aktérů nezařazených do předchozích kapitol je žel bohu příliš strohá a zasloužila by si rozvést. Přesto se Hronové podařilo vytvořit útlé svědectví o dvouměsíční situaci, která ostře zabodla nůž i do partnerských svazků.