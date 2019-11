RECENZE: Hrdinové filmu Karel, já a ty žvaní i filozofují

Absolvent scenáristiky na pražské FAMU, jehož pokusy o realizaci scénářů dosud pokaždé ztroskotaly, na sebe vzal většinu tvůrčích profesí a sám si i zahrál jednu z hlavních rolí. V tom má nejvíc zkušeností. Jako herec se objevil už ve filmu Petra Marka Láska shora a v Cestě do Říma Tomasze Mielnika.

Jenže ti třicátníci v čele s jako vždy uvěřitelnou Jenovéfou Bokovou nejen přemítají, oni vedou řeči a většinu času jen žvaní. „Jak se máš?“ Pauza. „Já ani nevím.“ Pauza. „Ty nevíš, jak se máš?“ To je nejtypičtější ukázka toho, čím film dává najevo, že si jeho hrdinové nevědí v životě rady prakticky s ničím a se sebou a svými vztahy nejméně.

Cynik by řekl, že většina skutečných lidí z toho ale na rozdíl od Karáskových postav do rána vystřízliví a jde něco dělat. Třeba cvrnkat kuličky, když už ne pracovat. Ovšem cynik tak dlouho v kině na filmu Karel, já a ty nevydrží, takže to neřekne.

A ten, kdo vydrží, si takové řeči buď užívá (a pak bude spokojen), nebo je idealista a jako takový doufá, že se něco stane. Pro toho je tu špatná zpráva: Nestane se nic.