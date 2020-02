RECENZE: Green Day si na nic nehrají

Od roku 1987, kdy v Kalifornii kapela Green Day vznikla, drhne bez přestání melodický punk rock a nijak zásadně se nemění. Takto vyslala do světa klíčové album Dookie (1994) i neméně výrazné American Idiot (2004), stejně tak všechna další. Tedy i novinku Father of All Motherfuckers.