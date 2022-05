RECENZE: Dirk Rossmann sepsal pohádku o záchraně světa

Rossmann jako občan řeší globální oteplování a přemýšlí o tom, jak mu zabránit. Jeho román je o záchraně světa. Ve sci-fi exkurzi do let 2018 až 2100 si Vladimir Putin, Si Ťin-pching a prezidentka Ameriky uvědomují, že je třeba změnit systém. Zakládají koalici na ochranu země a svou moc prosazují i silou.

Dějových linií a hlavních postav je v knize nadbytek, některé se objeví a zase zmizí bez toho, že by zanechaly viditelnou stopu. Neumožňuje to čtenáři komfortně vejít do děje, veškeré úsilí je čerpáno na to, aby se v něm neztratil. Časté změny místa i času naopak tvoří charakter knihy. Zejména pasáže popisující novinové články přinášejí do matného příběhu aspoň trochu osvěžující vklad. Je to ale málo.