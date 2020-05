RECENZE: Code 93 je divoké vyprávění

Norek nevěnuje velkou pozornost ani tomu, aby podrobně přiblížil charaktery svých postav. Nechává je diskutovat, vyprávět i nahlas uvažovat a v tom všem jsou jejich osobnostní i profesní vlastnosti vepsány. Takový styl je v zásadě příjemný, leč jen do chvíle, kdy se autor u některých postav ničím takovým vůbec nezabývá. Potom je to trochu nepřehledné.

Ani Norkovo vyprávění není tradiční. Rád do něho vkládá věty, které obvykle fungují jako trefná přirovnání, jež si postava prohodí sama pro sebe. S tím, aby je vysvětlil a zasadil do kontextu, si starost nedělá. Vzniká tak dojem, že se do románu vloudila věta z románu jiného, a tlumí to plynulost čtení.