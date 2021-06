RECENZE: Až příliš rychlý Její konec

Děj sleduje několik zdánlivě nesouvisejících skupin lidí, jejichž spojení budou odhalena postupně. Hlavní pozornost je věnována Stephanii a Patrickovi, mladému páru ze státu New York, který přivedl na svět dvojčata. Matka s nimi zůstala doma, Patrick pracuje v architektonické firmě, kde však kvůli nedostatku spánku v posledních týdnech selhává.

Do života dvojice vstoupí bez varování a necitlivě Erica Vossová, bývalá Patrickova milenka. Na základě tvrzení o tom, že zabil svou minulou ženu, od něj požaduje nemalé peníze. Jinak na své podezření upozorní policii.

Lapenová příběh vypráví ve velmi rychlém tempu, rychleji než v minulých knihách, doslova jej žene kupředu. Jsou v něm tajemství, lži a skandály, tedy to, co by měl dobrý thriller mít. Jenže kniha v tom úprku působí spíše jako dlouhý novinový článek než beletristické dílo. Autorka navíc nepřibrzdí ani u zásadních okamžiků v ději, prostě je jen konstatuje a míří ve vyprávění divoce dál. Ve výsledku taková místa působí méně podstatně, než jaká ve skutečnosti jsou.