RATM, Roger Waters, Guns N’ Roses, Ozzy. Hvězdy přesunují koncerty na rok 2022

Rage Against the Machine chtějí zahájit turné 31. března 2022 v El Pasu a skončit 14. srpna v New Yorku. Do ČR podle posledních informací nezamíří.

Své turné odložil také legendární exčlen Pink Floyd Roger Waters. Nazval ho This is Not a Drill a v nadsázce označil za “první rozlučkové turné“. Podle nových informací by mělo začít 6. července 2022 v Pittsburghu a skončit 8. října v Dallasu. ČR se netýká.

Ozzy Osbourne by chtěl zahájit své turné No More Tours 2 26. ledna 2022 v Berlíně a hned druhý koncert má být v pražské O2 areně - 28. ledna 2022. Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti a jsou nadále k dispozici v síti Ticketportal.

Roger Waters Foto: Roger Waters

Také Guns N’ Roses slibují koncert v Praze, a to 18. června 2022 na Letišti Letňany. Vstupenky na zrušený koncert z roku 2020 ale nejsou platné na nový koncert. Lidé si mají vyžádat voucher, který pak lze použít k nákupu nových vstupenek.