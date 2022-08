Rage Against the Machine nepřijedou. Ruší celé turné

Skupina Rage Against the Machine patří k nejvýznamnějším formacím posledních třiceti let. V roce 1992 přišla s mimořádně agresivní, strhující kombinací funky basy, těžkých riffů a rapu na eponymním albu. Posbírali dobré recenze a různé ceny. Poté vydali rovněž kvalitní alba jako Evil Empire a The Battle Of Los Angeles. Získali nominaci na cenu Grammy v kategorii nejlepší rockové album, ale kapela se rozpadla.