Radost z Kunderovy knihovny odsunula epidemie nejdříve na jaro

Zájem participovat na tomto projektu ohlásilo jak ministerstvo kultury, tak město Brno. „Rád bych ke spolupráci přizval i Alliance française. A určitě to nebude poslední náš partner. Ale i na to je ještě čas,“ doplnil Tomáš Kubíček.

„Nezapomeňme, že Kunderovým krédem od roku 1985 je upřednostňování díla před sebou samým. Opakovaně říká: To, co mám v úmyslu dát k dispozici svým čtenářům, najdou prostřednictvím mého literárního díla. V mediální době, která voyersky nakukuje pod sukně celebritám, je to hodně odvážný postoj, který provokuje. Kundera je v něm ovšem důsledný, takže už snad všichni pochopili, že o nějakou lacinou provokaci nejde. Je proto jen logické, že to, co bude k dispozici v archivním souboru, bude zcela vycházet z tohoto postoje,“ upřesnil ředitel Kubíček.